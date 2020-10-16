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  • Bakir İzetbegoviç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
16 Ekim 2020 Cuma 16:00 | Son Güncelleme:

Bakir İzetbegoviç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bakir İzetbegoviç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA

Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı İzetbegoviç'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Boşnak lider Bakir İzetbegoviç'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. 

AA'da yer alan habere göre, partiden yapılan açıklamada, Boşnak lider İzetbegoviç'in test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İzetbegoviç'in önceden planlanan tüm programlarının iptal edildiği ve kendisini evinde tecrit altına aldığı belirtildi.

Son 24 saatte 621 yeni vaka tespit edilen ve salgının başından beri en yüksek günlük artışın kaydedildiği Bosna Hersek'te bugüne kadar 32 bin 845 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 980 kişi hayatını kaybetti.

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

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