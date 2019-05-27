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  3. Baker Hughes: 24 Mayıs itibarıyla ABD'de petrol sondaj kule sayısı 5 adet azaldı

Baker Hughes: 24 Mayıs itibarıyla ABD'de petrol sondaj kule sayısı 5 adet azaldı

Baker Hughes: 24 Mayıs itibarıyla ABD'de petrol sondaj kule sayısı 5 adet azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 24 Mayıs itibarıyla son bir haftada 5 adet düşüşle 797 adete geriledi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes raporundeki verilere göre, aynı dönemde doğalgaz sondaj kule sayısı 1 adet artışla 186 adete çıktı ve petrol ve doğal gaz sondaj toplam kule sayısı 4 adet düşüşle 983 adete geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 76 adet  azaldı. Sondaj kulelerinin 957 adedi karada, 4 adedi iç sularda, 22 adedi  ise açık sularda yer aldı.

Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı değişmeyerek 22'de kalırken, Kanada'da sondaj kule sayısı 15 adet artışla 78 adete yükseldi ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 11 adet artışla 1,061 adete çıktı.

(DHA)

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