Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın provokatif yalanına tepki! 'Hem NATO'yu hem dünyayı kandırıyor'

Doğu Akdeniz’de korsan kıta sahanlığı iddialarını sürdüren Yunanistan’ın NATO’ya Türkiye ile çatışmaların önlenmesi için teknik görüşmelere başlayacağını bildirmesinin ardındna bunu yalanlamasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan sert tepki geldi. “Diyalog kurulması için Türkiye’nin tüm Yunan karasularında çekilmesi gerekli” şeklindeki provokatif yalanlamaya Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri iki tarafla da görüştükten ve onay aldıktan sonra bu açıklamayı yaptı, yalan söyleyen NATO değil Yunanistan. Biz şaşırmadık. Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’ni yalanlaması ibretliktir” dedi.

HİSTERİK BİR HAL ALDI



Çavuşoğlu, gelinen noktada Yunanistan’ı Fransa’nın kışkırttığını söyledi. Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un son olaylar karşısında “histerik bir davranışa büründüğünü” öne sürdü. Çavuşoğlu “Yunanistan’ı kışkırtan kim? Fransa. Doğu Akdeniz’de gemilerimizin tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Bunu belgelesin. Belgeleyemezse bizden özür dilemesi gerekir. Macron, Lübnan’a gidiyor orayı arka bahçesi gibi görüyor. Bizi kötülüyor. Macron bir sömürgeci edasıyla gidiyor, Lübnan Cumhurbaşkanı dahil herkesi aşağılıyor. Fransa kendisini gülünç duruma düşüyor” diye konuştu.

Yunanistan’ın Meis Adası’na turist feribotuyla asker çıkarması tüm uluslararası anlaşmalar ve Lozan’a da aykırılık teşkil ediyor.

IRKÇI KURZ YİNE FIRSATI KAÇIRMADI



Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan’ın, sınırlarını koruma konusunda desteklenmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘karşıtlığıyla’ olduğu kadar göçmen ve İslam karşıtlığıyla da bilinen Kurz ‘Erdoğan ve Türkiye’ye teslim olursak o zaman iyi geceler Avrupa’ ifadelerini kullandı.

MACRON’UN IRAK ZİYARETİ DE KIŞKIRTMAK İÇİN



Macron’un, 2 Eylül’de yaptığı Bağdat ziyaretinde, Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih’i “Türkiye’nin Irak’ın iç işlerine karıştığı” iddiasıyla kışkırtmaya çalıştığı ortaya çıktı. Macron, görüşmelerinde, Irak’ın egemenliğini tehdit eden ülkeleri, “İran, ABD ve Türkiye” olarak etiketlemişti. Macron,”Türkiye’nin Irak’ın iç yaşamına daha fazla müdahale etme isteğinin arttığını” öne sürdü. AFP’ye göre, bir Iraklı yetkili, Macron’un ‘egemenlik girişimi’nin Türkiye’ye dolaylı bir mesaj olduğunu söyledi. AFP, Macron’un Iraklı yetkililerin yanısıra, Erbil’den Bağdat’a gelen Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştüğünü duyurdu.

AKŞAM, önceki günkü manşetinde Atina’nın çete devleti gibi çalışarak ırkçı bir siteye pasaportlaı servis ettiğini duyurmuştu.

AB’DEN YUNAN’A ÇAĞRI: AÇIKLIĞA KAVUŞTUR



AB Komisyonu, Yunanistan’ın, Meis Adası’na haber çalışmaları için giden Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kimlik bilgilerinin yayınlanarak hedef gösterilmesinin açıklığa kavuşturmasını istedi. AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, AA Atina ekibinin Türkiye düşmanı ırkçı bir Yunan internet sitesi tarafından ajanlıkla suçlanıp kimlik bilgilerinin yayınlanması hakkındaki soru üzerine, söz konusu durumun Yunanistan’ın sorumluluğunda olduğuna ve açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkati çekti. AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand da “Burada basın özgürlüğü ve kişisel verilerin güvenliğine ilişkin sorular var” dedi.

MEİS ADASI ESNAFI TÜRK TURİSTLERİ ÖZLÜYOR



Koronavirüs salgınının zora doktuğu Meis Adası’nın esnafı, Doğu Akdeniz’de yaşanan çekişmenin bir an önce sona ermesini istiyor. İsmini vermek istemeyen bir restoran işletmecisi Türk turistleri ağırladıkları günlere geri dönmek istediklerini belirterek “Türkler, adayı ziyaret eden en kaliteli turistler arasında. Eğlence, yemek ve içmekten anlıyorlar. Genelde en kaliteli restoranları tercih ediyorlar. Bu da ada ekonomisine çok olumlu yansıyor” diye konuştu. Bir kafe esnafı ise Türkleri “istenilen turistler” olarak nitelendirirken, “Bizler iki komşu halk olarak aramızda bir sorun yaşamıyoruz. İki yaka birbirine destek veriyor” dedi.