Bakan Çavuşoğlu: Kıbrıs'ın Türk halkıyla paylaşmak istemediği başka konular da var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de "Küresel Gazeteciler Konseyi Medya Buluşması" etkinliğine katıldı. Konseyin ilk toplantısının KKTC'de yapılmasının çok anlamlı olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Mevcut şartlar altında KKTC’nin tüm dünyada görünürlüğünü arttırmak için ve uluslararası alanda sesinin daha fazla duyulması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Şartların kolay olmadığını biliyoruz. Mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

"60 YILA YAKIN SÜREDİR KIBRIS TÜRK HALKI, SİYASİ EŞİTLİĞE DAYANAN KALICI BİR ÇÖZÜM İÇİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIŞTIR"

Kıbrıs davasının çok iyi anlaşılması ve anlatılması noktasında toplantının önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Kıbrıs davasında KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasını çok iyi bir şekilde anlama ve anlatma bakımından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 60 yıla yakın süredir Kıbrıs Türk halkı, siyasi eşitliğe dayanan kalıcı bir çözüm için üzerine düşeni yapmıştır. Yıllarca müzakereler yaptık, planlar ortaya çıktı, fakat maalesef henüz daha bir kalıcı bir çözüme ulaşamadık. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türk halkı, her zaman çözümden yana olmuştur ama bugün bir çözüm yoksa, son 5 yıldır Dışişleri Bakanı olarak da çok yakından gözlemledim, bunun sebebi Rum tarafının hiçbir şeyi Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istememesinden kaynaklanıyor. Çözümle ilgili yaşadığımız süreçte son noktaya geldiğimiz zaman özellikle 2017’de Ocak ve Temmuz ayında Cenevre ve Crans-Montana konferanslarında Rum tarafının daha önce iki liderin ve müzakerecilerin mutabakat sağladığı konulardan bile geri adım attığını gözlemledik. Bugün Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına baktığımız zaman yeni bir müzakerenin başlaması için ortak bir zemin olmadığını söyledik. Tüm seçenekler dahil hepsinin müzakere edilmesi, hangisi olacaksa müzakereye açık olduğumuzu da söyledik. Herhangi bir seçeneği dayatmıyoruz. Herhangi bir seçeneğin de bize dayatılmasını doğru bulmuyoruz. Önümüzdeki süreçte bu çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"RUM KESİMİNİN KIBRIS TÜRK HALKIYLA PAYLAŞMAK İSTEMEDİĞİ BAŞKA KONULAR DA VAR"

Rum tarafının Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmadığı konular olduğuna değinen Çavuşoğlu, “Diğer taraftan Rum kesiminin Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemediği başka konular da var. Örneğin Kıbrıs etrafındaki rezervler. Tüm platformlarda, Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerine karşı olduğumuzu söyledik. Bugün maalesef Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerini gördük. Kıbrıs Türk tarafının bu rezervler üzerindeki hakları garanti altına alınmamıştır. Biz de garantör ülke olarak gerekli adımları atıyoruz. KKTC'nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj gemilerimiz, araştırma gemilerinin faaliyetlerini başlattı ve başlıyor” diye konuştu.

Daha önce mutabakat sağlanan bazı güven artırıcı adımlar noktasında Rum tarafının geri adım atmaya başladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Kıbrıs Türk halkını yok sayan, siyasi eşitliği temelden, kökten yok sayan ve Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan bir çözümü bizim kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yapıcı tutumumuzu sergileyeceğiz ama Kıbrıs Türk halkının, KKTC'nin ve Türkiye'nin haklarını korumak için ne yapılması gerekiyorsa onu da birlikte yapacağız."

(İHA)