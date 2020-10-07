Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Tleuberdi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 15.’si düzenlenecek Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılmak üzere geldiği Slovakya’nın başkenti Slovakya’da temaslarını sürdürüyor.

İHA'nın aktardığı habere göre, Bakan Çavuşoğlu GLOBSEC kapsamında Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Bratislava ziyareti kapsamında kendisiyle gerçekleştirilecek “Türkiye’nin Bölgesel ve Küresel Güvenlikteki Rolü: Girişimci ve İnsani Dış Politika” konulu bir söyleşiye katılacak, ayrıca diğer bazı mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmeye devam edecek.