Bahreyn'den vatandaşlarına çağrı: O iki ülkeyi terk edin

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Irak ve İran'a seyahat etmek isteyen vatandaşlara bölgede artan gerilim, güvenlik tehlikesi ve istikrarsız duruma karşı uyarıda bulunuldu. Bakanlık açıklamasında, İran ve Irak'ta bulunan vatandaşların da kendi güvenlikleri için söz konusu ülkelerden ivedi bir şekilde terk etmeleri çağrısı yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 6 Mayıs'ta, İran'a mesaj vermek üzere "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk ettiklerini duyurmuştu. "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi 9 Mayıs'ta Suveyş Kanalı’ndan geçmişti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından 12 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığı duyurulmuştu.

Sabotajın can kaybına ya da gemilerden zararlı madde veya yakıt sızmasına yol açacak hasara neden olmadığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberinde gemilerden ikisinin Suudi Arabistan, diğerlerinin de BAE ve Norveç bandıralı olduğu kaydedilmişti.

Husilere bağlı El-Mesire kanalında, 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da önemli noktalara 7 hava saldırısı düzenlendiği iddia edilmişti. Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Madeni Kaynaklar Bakanı Halid el-Falih ise doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

(AA)