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  • Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife kendini aştı! ‘Büyük ihanet' tarihi başarıymış
23 Eylül 2020 Çarşamba 00:44 | Son Güncelleme:

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife kendini aştı! ‘Büyük ihanet' tarihi başarıymış

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife kendini aştı! ‘Büyük ihanet' tarihi başarıymış

İsrail'le 15 Eylül'de imzaladıkları normalleşme anlaşmasını değerlendiren Bahreyn Kralı İsa Al Halife, Filistin'e ihanet anlaşması için ‘tarihi başarı' yorumunda bulundu.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İsrail’le yaptıkları normalleşme anlaşması için, “Ortadoğu’da barış ve istikrar sürecine katkıda bulunan tarihi bir başarı” ifadesini kullandı. Al Halife, “Bu anlaşma, Orta Doğu’da kapsamlı barışı sağlama ve halkların güvenlik ile istikrar taleplerini gerçekleştirme yolunda önemli bir tarihi başarıdır” dedi. Bahreyn Kralı ayrıca, ülkesinin Filistin meselesine yönelik tutumunun sabit olduğunu, bağımsız Filistin devletinin kuruluşunu öngören iki devletli çözüme bağlı bulunduğunu kaydetti. Körfez ülkelerinin büyük çoğunluğu İsrail’in Filistin topraklarını her geçen gün daha çok işgal etmesine ses çıkarmıyor. 

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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