'Bahreyn Başbakanının Katar Emiri'yle görüşmesi resmi tutumu yansıtmıyor'

Bahreyn, Başbakan Halife bin Selman Al Halife ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasındaki telefon görüşmesinin, ülkenin resmi tutumunu temsil etmediğini duyurdu. Kabine İşleri Bakanı Muhammed İbrahim el-Matu'nun Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan açıklamasında, Başbakan Halife bin Selman Al Halife ile Katar Emiri Şeyh Temim arasındaki telefon görüşmesinin, ülkenin resmi tutumunu temsil etmediğini belirtti. Matu, "Görüşme Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'la birlikte Bahreyn'in, Katar'dan beklenen adil taleplere olan bağlılığını ve Katar'ın 2013-2014'teki anlaşmayı uygulaması gerekliliğini etkilemiyor." ifadelerini kullandı.

Katar resmi ajansı QNA'da dün yer alan habere göre, Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman, 2017 yılında patlak veren Körfez krizinin ardından ilk kez Katar Emiri'ni telefonla arayarak ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti. Haberde söz konusu görüşmede başka meselelerin ele alınıp alınmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Bahreyn, Körfez krizinin ardından ilk kez geçen hafta Katar'da düzenlenen etkinliğe Suudi Arabistan ile birlikte resmi düzeyde katılmıştı. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

(AA)