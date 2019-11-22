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Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu 4 kişi öldü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, Sinek ve Ahrar Köprüsü arasındaki Reşadiye Caddesi'ndeki göstericilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti. 

Hastane kaynakları göstericilerin üzerine açılan ateş sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de gaz bombasından etkilendiğini açıkladı.

Başkent Bağdat'ta dün yine aynı bölgede yaşanan müdahalede 3 gösterici hayatını kaybetmiş, 35 gösterici de yaralanmıştı.

IRAK'TAKİ KANLI GÖSTERİLER

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

AA


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