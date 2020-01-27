Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye Katyuşa füzesiyle saldırı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 5 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge’ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini doğruladı.

"Three rockets directly strike US embassy in Baghdad, Iraq" https://t.co/AVoLKpAhqU — Liberal Texan ??????#Resist (@FREAKINWOKE) January 26, 2020

?Irak Başbakanlık basın ofisinin açıklamasında sözlerine yer verilen Abdulmehdi, "Yabancı misyon temsilciliğine yönelik düşmanca saldırı, ABD Büyükelçiliği binasının içerisine düşen füzelerle tekrarlandı. Yasa dışı bu eylemi kınarken, güvenlik güçlerimize, saldırıyı yapanların yakalanıp adalete teslim edilmesi için talimat verdik." ifadelerini kullandı.

Bu tür saldırıların Irak'ı çekişme sahasına dönüştürebileceği uyarısında bulunan Abdulmehdi, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerini koruma görevine bağlı olduklarını bildirdi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, Yeşil Bölge'ye 5 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, füzelerin ABD Büyükelçiliğine isabet ettiği bilgisine ise yer verilmemişti.

Ayrıntılar geliyor..

Saldırı sonucu herhangi bir zararın tespit edilmediği belirtilen açıklamada, saldırının kimin tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

(AA)