Bağdat'ta siren sesleri! Füzeler yeniden ateşlendi: Yeşil bölgeye saldırı... Pentagon açıklama yaptı

Arap basınında ve Reuters'ta yer alan habere göre Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğininde içerisinde bulunduğu "Yeşil Bölge" yakınlarına füze saldırısı yapıldığı iddia edildi. 3 roketin düştüğü iddia edilen bölgede patlama ve siren sesleri duyuldu.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.

Irak Güvenlik Birimi acil kodu ile yaptığı açıklamada "Yeşil Bölge'ye 2 Katyuşa füzesi ile yapılan saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. ABD'nin Bağdat büyükelçiliği saldırıda hasar görmedi" dedi.

PENTAGON'DAN İRAN SALDIRISI AÇIKLAMASI

Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri ile bir araya geldikten sonra Pentagon’da basına değerlendirmelerde bulundu.

Mark Esper, “İran’ın üç bölgesinden dün gece kısa menzilli füze olduğunu tespit ettiğimiz 16 füze ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlu olduğu 2 üsse fırlatıldı. 11 füze el-Esed üssüne 1’i Erbil üssüne isabet etti. El- Esed üssünde bazı depo, taksi pistleri, otopark ve bir helikopter hasar gördü. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Koalisyon, ABD, dost kuvvetler veya sözleşmelilerden herhangi bir can kaybı olmadı.” dedi.

ABD ve Irak’ın saldırı öncesinde bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin sorulara yanıt vermeyen Esper, saldırının rastgele atışlar olmadığını vurguladı. Esper, erken uyarı sistemlerinin yapılan saldırının etkilerini minimize ettiğini belirtti.

Şii milislerle İran’ın her ne kadar birbiri ile ilişkili de olsa ayrı tutulması gerektiğini ifade eden Esper, “İran’dan doğrudan talimat alan veya almayan Şii milis grupların önümüzdeki süreçte oradaki varlığımızın altını siyasi veya askeri olarak oymak adına bazı adımlar atmasını bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

- “Personel zayiatı verme niyetiyle yapılmış bir saldırıydı”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ise “Gördüklerime ve verilen hasarlara bakarak yaptığım değerlendirmeye göre hem yapısal hasar hem de personel zayiatı verme niyetiyle yapılmış bir saldırıydı.” ifadesini kullandı.

Milley, el-Esed üssünün büyük bir üs olduğunu ve muhtemel bir saldırıya karşı gerekli tedbirler için askeri prosedürler uygulandığını ifade etti. Milley “Neden, zayiat olmadı? Benim tahminim tüm savunma tedbirlerinin uygun bir şekilde alınmasından dolayı zayiat olmadı.” değerlendirmesinde bulundu.

Irak veya İran’dan herhangi bir ön uyarı alıp almadıkları sorusuna da Milley, "bu konuda bir şey bilmediği" karşılığını verdi.

İRAN SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.