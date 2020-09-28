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  • Bağdat'ta füze saldırısı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
28 Eylül 2020 Pazartesi 20:49 | Son Güncelleme:

Bağdat'ta füze saldırısı! Ölü sayısı 5'e yükseldi

Bağdat'ta füze saldırısı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
AA

Irak Savunma Bakanlığı, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir eve 2 adet katyuşa füzesi atılması sonucu 2'si kadın 3'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 çocuğun yaralandığını bildirdi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında Rıdvaniyye bölgesinde bir eve 2 adet katyuşa füzesi ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, evin tamamen yıkıldığı saldırıda 2'si kadın 3'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 çocuğun yaralandığı ifade edilen açıklamada, füzelerin Bağdat'ın batı kesimindeki Cihad mahallesinden atıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin füzenin atıldığı bölgeden sorumlu tüm emniyet birimleri hakkında görevlerini gerektiği gibi yerine getirmemeleri nedeniyle soruşturma açılması talimatı verdiği, bu tür güvenlik ihlallerine yol açanların cezalandırılacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre olayla da ilgili soruşturma başlatılması ve saldırıyı düzenleyenlerin cezalandırılması talimatı veren Kazımi, tüm emniyet birimlerinden vatandaşları korkutan bu suçları önlemek için istihbarat çalışmalarını arttırmasını istedi.

Irak Emniyetinde Komiser Ahmed Halef, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir eve katyuşa füzesi düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını belirtmişti.

<p>Editör: Eda Cabul eda.cabul@turkmedya.com.tr</p>

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