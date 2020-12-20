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  • Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı
20 Aralık 2020 Pazar 21:28 | Son Güncelleme:

Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı

Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı
AA

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırının sesi Bağdat'ın bazı bölgelerinden de duyuldu.

Atılan füzelerden bir kısmının Yeşil Bölge'ye yakın yerleşim yerlerine düştüğü ifade edildi.

Saldırıya ilişkin bazı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Irak makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD Bağdat Büyükelçiliğine daha önce birçok kez füzeyle saldırı düzenlenmiş, bu saldırıların İran'a yakın bazı Şii milis gruplar tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.

<p>Editör: Duygu Gecü Yüzseven / <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.c

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