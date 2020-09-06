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  3. Bağdat Uluslararası Havalimanı'na katyuşa füzeli saldırı
06 Eylül 2020 Pazar 23:05 | Son Güncelleme:

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na katyuşa füzeli saldırı

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na katyuşa füzeli saldırı
AA

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'na 3 katyuşa füzesinin düştüğü bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'na 3 katyuşa füzesi düştü.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Enformasyon Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 3 katyuşa füzesi düştüğü belirtildi.

Açıklamada, füzelerden birinin havalimanındaki otoparka isabet ettiği ve 4 aracın zarar gördüğü kaydedildi.

Füzelerin başkentin batısındaki Ebu Gureyb ilçesine bağlı Ez-Zeytun bölgesinden atıldığı bilgisine yer verildi.

Söz konusu saldırının bir hafta içinde havalimanına yapılan ikinci saldırı olduğu kaydedildi.

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