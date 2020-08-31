31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:57 | Son Güncelleme:AA
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı yakınına katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi.
AA'nın haberine göre, Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Enformasyon Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına 2 katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılırken, olayla ilgili detay verilmedi.
Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına füze saldırısı
Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı yakınına katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı yakınına katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi.
AA'nın haberine göre, Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Enformasyon Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına 2 katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılırken, olayla ilgili detay verilmedi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.