Bağdadinin yerine geçtiği iddia edilmişti... Terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri yakalandı

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, istihbarat kurumu tarafından düzenlenen operasyon sonucu Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş'ın ele geçirildiğini ifade etti.

Güvenlik yetkilileri, Kardaş'ın nerede ve nasıl yakalandığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Bağdadi, 27 Ekim 2019'da ABD'nin düzenlediği bir operasyon sırasında Suriye'nin İdlib ili kırsalında öldürülmüştü.