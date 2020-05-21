Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7892
  • 7,4587
  • 381.103
  • 102158
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Bağdadinin yerine geçtiği iddia edilmişti... Terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri yakalandı

Bağdadinin yerine geçtiği iddia edilmişti... Terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri yakalandı

Bağdadinin yerine geçtiği iddia edilmişti... Terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri yakalandı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyuruldu.

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, istihbarat kurumu tarafından düzenlenen operasyon sonucu Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş'ın ele geçirildiğini ifade etti.

Güvenlik yetkilileri, Kardaş'ın nerede ve nasıl yakalandığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Bağdadi, 27 Ekim 2019'da ABD'nin düzenlediği bir operasyon sırasında Suriye'nin İdlib ili kırsalında öldürülmüştü.


DEAŞ'ın yeni lideri yakalandı
İçişleri Bakanlığı yayımladı... 65 yaş ve üzeri kişiler için şartlar belli oldu
Dünyaca ünlü eski futbolcunun cami projesine sosyal medyadan yardım yağdı!
Reklam
Kuruluş Osman'da ‘Kutlu Rüya‘ sahnesi!
'Dünyaya gıda arzı sağlayan bir konumdayız'

'Dünyaya gıda arzı sağlayan bir konumdayız'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tank mezarlığı ortaya çıktı

Survivor'a veda eden isim Mert Öcal oldu! İşte ilk sözleri...