Bafta Ödülleri dağıtıldı! 1917 filmi yedi ödül göğüsledi
73. Bafta Ödülleri önceki akşam Londra Royal Albert Hall’da sahiplerini buldu. En İyi Film Ödülü ile birlikte toplamda 7 kategoride ödülün sahibi 1917 filmi oldu.
Joker filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi Joaquin Phoenix oldu. Törende kırmızı halı geçidi de görülmeye değerdi.
KATE’İN ŞIKLIĞI BÜYÜLEDİ
Kırmızı halıda eski ya da ikinci el kıyafetlerle gelmelerini istenen katılımcılardan Kate Middleton, 2012’de Malezya seyahatinde giydiği Alexander McQueen imzalı, altın işlemeli elbiseyle katıldı. Charlize Theron, Emilia Clarke ve Zoe Kravitz şıklıklarıyla göz doldurdu.