BAE'nin askeri keşif uydusu, okyanusa çakıldı

TM Dijital Haber Merkezi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetleri için Airbus Savunma ve Uzay'ın geliştirdiği yüksek çözünürlüklü optik keşif uydusu Falcon Eye, fırlatmadan iki dakika sonra Vega roketinde yaşanan bir arıza nedeniyle başarısız oldu ve Atlantik Okyanusu'na düştü.

Uydu bu sabah erken saatlerde, Güney Amerika'nın kuzeydoğusuna bulunan Fransız Guyanası'ndaki uzay merkezinden Arianespace'in Vega roketi ile fırlatıldı. Roket, fırlatmadan iki dakika sonra nominal yörüngesinden saptı. Yapılan açıklamada, roketin başarısız olup taşıdığı uydu ile beraber Atlantik Okyanusu'na düştüğü belirtildi.

Uzay gemisi yaklaşık bin 197 kilogram ağırlığındaydı ve 611 kilometredeki bir yörüngede görev yapacaktı.

Başarısız olan uzay aracı, BAE için Airbus Savunma ve Uzay'ın ana yüklenicisi ile Thales Alenia Uzay'ın ortak asal olarak geliştirdiği bir dünya gözlem uydusu idi.

FalconEye1, BAE'nin FalconEye uydu sistemi için iki uzay aracının ilki olacaktı.

Airbus Savunma ve Uzay ile Thales Alenia uzay ekibi tarafından üretilen FalconEye2 uzay aracının, 2019 sonundan önce ayrı bir Vega görevinde yörüngesinde olması planlanıyor.

Uydular, Fransız Pléiades-HR dünya gözlem uydusunun yükseltilmiş versiyonlarına dayanmaktadır. HiRI (Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleyici) görüntüleme sistemi ile uzaydan, 70 santimetre yakınlıkta fotoğraflar çekebilecekti.