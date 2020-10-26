BAE'ye F-35 satışına yeşil ışık yakmıştı... İsrail bu kez de ABD'den F-22 savaş uçağı talep etti

ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 satışına karşı çıkmayacağını açıklayan Tel Aviv yönetiminin, bölgedeki hava üstünlüğünü korumak için Washington’dan F-22 savaş uçaklarının İsrail’e satılmasını talep ettiği bildirildi.

AA'nın Haaretz gazetesinden aktardığı habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun BAE’ye F-35 satışına karşı çıkmayacaklarını açıklamasının ardından İsrail’in, ABD’den F-22 satın almasının gündeme geldiği belirtildi.

Bölgedeki hava üstünlüğünün korunması için Tel Aviv’in, Washington’dan kendilerine F-22 satışına izin verilmesini istediği ifade edildi.

ABD yönetiminin bu talebe ne cevap verdiğine değinilmeyen haberde, İsrail Savunma Bakanlığı yetkililerinin de yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.

SADECE ABD ORDUSU KULLANIYOR



Birim maliyeti 150 milyon doları bulan F-22 uçakları, ABD ordusunun envanterindeki en pahalı uçak olarak biliniyor. ABD, bu uçakları başka ülkelere satmıyor.