Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7813
  • 7,6624
  • 369.504
  • 110823
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. BAE'nin İHA'ları Libya'da hastane bombaladı
08 Haziran 2020 Pazartesi 09:55 | Son Güncelleme:

BAE'nin İHA'ları Libya'da hastane bombaladı

BAE'nin İHA'ları Libya'da hastane bombaladı

Libya'da Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait insansız hava araçları (İHA), Misrata şehrinin güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde bir hastaneye saldırdı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, savaş suçlusu Hafter’e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait insansız hava araçları, Ebu Kıreyn bölgesinde bir sahra hastanesini hedef aldı. Saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, hastanede ve ambulanslarda maddi hasar meydana geldi.

İHA

Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başladı
Karpuzlu maganda konuştu: Çok gaza geldim
Başkan Erdoğan talimat verdi! Bedelsiz verilecek
Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde nokta koyuldu!
İşgal planına sayılı günler kaldı! Gerçek niyetini sonunda açıkladı
Seyyar satıcıdan gazeteciye garip tepki: 'Senin yüzünden müşteri gelmiyor'

Seyyar satıcıdan gazeteciye garip tepki: 'Senin yüzünden müşteri gelmiyor'

Bu özelliklere sahip olanlar cilt bakımı yaptırmazsa...

Bu özelliklere sahip olanlar cilt bakımı yaptırmazsa...

Benekli muzu tüketmenin yararları

Benekli muzu tüketmenin yararları

Vitamin desteği gerekli mi?

Vitamin desteği gerekli mi?