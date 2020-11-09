BAE'li bakandan dikkat çeken açıklama: Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin Türkiye ve İran'ın dış politikasına katılmadığını ancak iki ülkeyle de karşı karşıya gelmek istemediklerini belirtti.

AA'nın The National'dan aktardığı habere göre, BAE Politika Merkezi tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen Abu Dabi Stratejik Münazarası'nda konuşan Gargaş, bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.





Türkiye ile İran'ın bölgesel politikalarının "istikrarsızlaştırıcı" olduğunu öne süren Gargaş, şunları dedi:

"Bu müdahalelere son verilmesi bölgedeki çatışmalar için barışçıl çözümü kolaylaştıracaktır."

Gargaş, BAE'nin Türkiye ve İran'ın dış politikasına katılmadığını ancak iki ülke ile de karşı karşıya gelmek istemediklerini kaydetti.

BAE yönetimi, son yıllarda ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği destekle bölgesel dengeleri gözetmeksizin izlediği dış politikasıyla tepki topladı. ABD'deki seçimleri kazanan Joe Biden, Trump yönetiminin aksine BAE ve Suudi Arabistan'a karşı daha dengeli ve mesafeli politikaları tercih edeceğine dair açıklamalarda bulunmuştu.