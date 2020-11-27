BAE'li Bakan Enver Gargaş itiraf etti: Bazı ülkelerle Türkiye'ye karşı pozisyon aldık

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Mısır, Yunanistan ve Fransa ile çalışarak Türkiye'ye karşı bir pozisyon aldıklarını itiraf etti.

AA'da yer alan haberde Gargaş, Türkiye ve İran gibi köklü ülkelerin bölgesel nüfuzuyla baş edebilmek için bazı Arap ülkeleriyle jeostratejik ve geleneksel hiçbir bağ ve çıkarlarının bulunmadığı alanlarda pozisyon aldıklarını belirtti.

"JOE BIDEN DA HEMEN HIZLI BİR ŞEKİLDE ANLAŞMAYA DESTEK VERDİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmasına başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın nasıl bir reaksiyon göstereceği sorusuna ise Gargaş, şu yanıtı verdi:

"Barış anlaşmasının gerçekleştirilmesinde Trump yönetimi önemli bir role öncülük etti. Ancak ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden da hemen hızlı bir şekilde anlaşmaya destek verdi. Bizim burada bilmemiz gereken Trump ve Biden'ın siyaseti değil Amerika politikası olduğudur. Bu da bize çok yardım edeceğine benziyor."

"LİBYA'DAKİ ÇIKARLARIMIZI ÇOK MEŞRU GÖRÜYORUM"

Gargaş, BAE'nin Libya'daki çatışmalardaki rolünün hatırlatılması üzerine ise, "Libya'daki çıkarlarımızı çok meşru görüyorum. Aynı zamanda Arap unsurlarının müdahalesini de. Açıkçası Berlin Konferansı'ndan bu yana stratejimiz siyasi bir çözümün gerçekleştirilmesi üzerinde değişti. Biz buradan Libya'ya paraşütle atlamadık. Orada neden bulunduğumuzun net kayıtları mevcuttur." iddiasında bulundu.