BAE'den Yemen'de özel işkencehane

Yemen’de med Salih bin Adiv, BAE’nin Balhaf tesisini askeri üsse dönüştürdüğünü, uzun zamandır da orayı özel bir işkencehane olarak kullandığını söyledi. Adiv, BAE’nin Balhaf tesisisini ele geçirerek doğalgaz ihracatını engellediğini ve Yemen ekonomisinin büyük yara aldığını belirtti. BAE, Yemen’de devam eden iç savaşta Husilere karşı savaşan meşru hükümete destek veren Arap koalisyonunun bir parçası.

Geçen aylarda, Yemen genelinde BAE’nin tesisten çıkması ve Yemen’in ekonomik kaynaklarından elini çekmesi için gösteriler düzenlenmişti.



GELİRİ TOTAL’E GİDİYOR



Cenevre merkezli İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM) başkanı Tevfik el-Hamidi de “Örgütümüz 2017 yılında komşu vilayet olan Marib’ten gelen Şebveli bir ailenin tutuklandığını belgeledi” dedi. “Balhaf’da insanlara acımasızca işkence yapıldığını, buna maruz kalanların ifadeleriyle belgeledik.” diye konuşan Hamidi, Balhaf tesisi gelirlerinin yüzde 40’ının Fransız Total şirketine ait olduğunu söyleyerek, şirketin insan hakları protokollerine uyması gerektiğini söyledi. Fransa’da milletvekili Clementine Autain de Fransa’yı BAE’nin Yemen’de Total’in de faaliyette bulunduğu bir fabrikada işlediği suçları örtbas etmekle suçlamıştı.