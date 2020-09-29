BAE'den ülkesine ihanet anlaşması dayatması: Halkın sesini kestiler

Birleşik Arap Emirlikleri Normalleşmeyle Mücadele Birliğinden Hamed eş-Şamisi, ülkede İsrail ile normalleşme karşıtı seslerin yükselmemesinin nedenini Abu Dabi'nin baskıcı politikaları olduğunu söyledi.

İTİRAZ EDENE 10 YIL HAPİS CEZASI

AA'da yer alan habere göre, Şamisi, Körfez halklarının Abu Dabi'nin politikalarına boyun eğmeye mecbur kaldığını belirterek şunları söyledi:

"BAE yönetimi, politikalarına itiraz etmeyi doğrudan suç sayan yasalar çıkardı. Bu suçun da 10 yıl hapis ve bir milyon dirhem (272 bin dolar) para cezası var."

"HALKIN ELLERİ KELEPÇELİ"

BAE'nin baskıcı politikalar ile halkı sindirdiğini ifade eden Şamisi, "Emirlik halkı içeride kelepçeli durumda. Eğer görüşleri devletin politikalarına ters ise bunları ifade edemezler. BAE yönetimi faklı görüşlere sahip birçok insanı gözaltına aldı." diye konuştu.

HALKLAR FİLİSTİN'İN YANINDA

"Körfez ülkelerinin halkları önceden beri Filistin davasının yanındaydı, hâlâ da öyle." diyen Şamisi şöyle devam etti:

"1987 yılında Filistin'in işgale karşı başlattığı intifayı desteklemek için etkinlikler düzenleyen BAE halkıydı. Siyonistlerin saldırılarını kınamak ve Filistin'e destek vermek için birçok etkinliğe katıldılar."

İSRAİL YAKINDA BAE VE BAHREYN'DE ASKERİ GÜÇ BULUNDURABİLİR

Şamisi, İran'ın Lübnan ve Suriye üzerinden İsrail sınırlarında olduğu gibi İsrail'in de BAE ve Bahreyn sayesinde İran sınırlarında varlık elde edeceğini belirtti.

"İsrail ile Körfez arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor ve Körfez'i İran'dan koruma bahanesiyle burada İsrail askeri varlığının olması uzak bir ihtimal değil." değerlendirmesinde bulunan Şamisi, açık ticari ve ekonomik anlaşmalar aracılığıyla, İsrail istihbarat servislerinin Körfez ve Arap ülkeleri hakkında casusluk yapacak ajanlar toplayabileceğine işaret etti.