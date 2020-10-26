BAE'den skandal açıklama: Erdoğan Macron'a saldırdığında, Macron'un haklı olduğunu bilin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'u, İslam'ı hedef alarak Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesinin ardından sert sözlerle eleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise bu tartışmada haklı tarafın Macron olduğunu savunarak akılalmaz bir açıklama yaptı.

"ZİHİNSEL TEDAVİYE İHTİYACI VAR"

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, İslam düşmanlığından ötürü sert sözlerle yüklendi.

Macron'un İslam'la ve Müslümanlarla derdinin ne olduğunu soran Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı'nın zihinsel bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Bu sözlerden rahatsız olan Macron ise tepki olarak, Türkiye'deki büyükelçisini Fransa'ya çağırdı.

BAE'DEN MACRON'A AKILALMAZ DESTEK DESTEK

Hz. Muhammed'e yapılan hakaretlere ve Müslümanlara sergilenen ırkçı tutuma karşı durmak yerine BAE, bu tartışmada Macron'a destek verdi.

BAE Veliaht Prensi Bin Zayed’in danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Denklem basit ve açık. Erdoğan Macron'a saldırdığında, Macron'un haklı olduğunu bilin." ifadelerini kullandı.