  • $8,0303
  • 9,5054
  • 489.97
  • 1179.51
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • BAE'den skandal açıklama: Erdoğan Macron'a saldırdığında, Macron'un haklı olduğunu bilin
26 Ekim 2020 Pazartesi 09:30 | Son Güncelleme:

BAE'den skandal açıklama: Erdoğan Macron'a saldırdığında, Macron'un haklı olduğunu bilin

BAE'den skandal açıklama: Erdoğan Macron'a saldırdığında, Macron'un haklı olduğunu bilin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'u, İslam'ı hedef alarak Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesinin ardından sert sözlerle eleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise bu tartışmada haklı tarafın Macron olduğunu savunarak akılalmaz bir açıklama yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'u, İslam'ı hedef alarak Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesinin ardından sert sözlerle eleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise bu tartışmada haklı tarafın Macron olduğunu savunarak akılalmaz bir açıklama yaptı.

"ZİHİNSEL TEDAVİYE İHTİYACI VAR"

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, İslam düşmanlığından ötürü sert sözlerle yüklendi.

Macron'un İslam'la ve Müslümanlarla derdinin ne olduğunu soran Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı'nın zihinsel bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Bu sözlerden rahatsız olan Macron ise tepki olarak, Türkiye'deki büyükelçisini Fransa'ya çağırdı.

BAE'DEN MACRON'A AKILALMAZ DESTEK DESTEK

Hz. Muhammed'e yapılan hakaretlere ve Müslümanlara sergilenen ırkçı tutuma karşı durmak yerine BAE, bu tartışmada Macron'a destek verdi.

BAE Veliaht Prensi Bin Zayed’in danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Denklem basit ve açık. Erdoğan Macron'a saldırdığında, Macron'un haklı olduğunu bilin." ifadelerini kullandı.

<p></p><p><span >Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan

Azerbaycan işgalci Ermeni hedeflerini imha ediyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'daki sis havadan görüntülendi

Burçlar haftaya nasıl başlayacak? 26 Ekim 2020 burç yorumları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.