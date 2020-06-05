BAE'den Libya ordusuna alçak saldırı: 2 asker yaşamını yitirdi

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Misrata kentinin güneyindeki Ebu Gıreyn cephesinde konuşlu ordu birliklerine, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren BAE'ye ait bir SİHA tarafından saldırı düzenlediğini belirtti.

2 askerin hayatını kaybettiğini söyleyen Mecai, söz konusu saldırının Libya ordusunun Terhune kentinde kontrolü sağlaması ile eş zamanlı gerçekleştirilmesine dikkati çekti.

Libya ordusu, bugün Terhune vilayet merkezini Hafter'e bağlı milislerden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurmuştu.

Son üç gün içinde, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nın ardından Ayn Zara ve Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgelerinden milisleri çıkartarak kontrolü sağlayan ordu, Trablus il sınırının tamamını hakimiyet altına aldıklarını ilan etmişti.

(AA)