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  • BAE'den darbeci Hafter'e yeni savunma sistemi desteği
20 Kasım 2020 Cuma 21:48 | Son Güncelleme:

BAE'den darbeci Hafter'e yeni savunma sistemi desteği

BAE'den darbeci Hafter'e yeni savunma sistemi desteği
DHA

BAE, Libya'ya yönelik silah ambargosunu delerek darbeci Halife Hafter'e verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Libya'daki darbeci Halife Hafter'e bağlı güçlere Rus yapımı savunma sistemi göndermeye devam ediyor.

DHA'nın Rusya merkezli Zvezda TV'den aktardığı habere göre, Rus yapımı savunma sistemine sahip BAE'nin Libya'ya hava savunma sistemi teslim ettiği bildirildi.

Haberde, savunma sisteminin Tugay ve Ömer Mrace'nin liderliğindeki Tarık Bin Ziyad Tugayı'nın birlikleri tarafından manevraların test edildiği sırada görüldüğü bildirildi.

<p>Editör: <a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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