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  3. BAE'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi

BAE'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi

BAE'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 233'e yükseldi. Bahreyn'de de vaka sayısı arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, son verilerle toplam can kaybının 233'e yükseldiği ifade edildi.

Ülke genelinde yapılan son testlerden 941'inin pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının 26 bin 4'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, virüse yakalananlardan 1018'inin daha iyileşmesiyle hastalığı yenen kişi sayısının 11 bin 809 olduğu aktarıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 45 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 7 bin 906'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, virüse yakalanan 234 hastanın daha iyileştiği, böylece sağlığına kavuşan kişi sayısının da 3 bin 568'e ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık son olarak ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 12 olduğunu paylaşmıştı.

(AA)


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