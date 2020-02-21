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BAE'de koronavirüse yakalananların sayısı yükseldi

BAE'de koronavirüse yakalananların sayısı yükseldi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha yeni tip koronavirüsü tespit edilmesiyle ülkede virüse yakalananların sayısı 11'e yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'inde (BAE) 2 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilmesiyle birlikte ülkede virüse yakalananların sayısı 11'e yükseldi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüse yakalanan Çin uyruklu bir kişiyle temas ettikleri anlaşılan 34 yaşındaki bir Filipinli ile 39 yaşındaki bir Bangladeşlide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için söz konusu kişilerle temas kuran herkesin sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.

Ülkede Kovid -19 tespit edilen kişi sayısı 11'e yükseldi.

BAE'de ilk Kovid-19 vakası 29 Ocak'ta Çin'in Vuhan kentinden gelen bir aile fertlerinde görülmüştü.

(AA)


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