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  3. BAE'de 48 katlı gökdelen alevlere teslim oldu

BAE'de 48 katlı gökdelen alevlere teslim oldu

BAE'de 48 katlı gökdelen alevlere teslim oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı bir gökdelen alevlere teslim oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinde yer alan 48 katlı Abcco Tower alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede tüm binayı sararken binada bulunan insanların güvenli bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

Aksam.com.tr’nin The National’dan aktardığı habere göre, itfaiye ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edilirken, yangının çıkış sebebi henüz öğrenilemedi.

Görgü tanıkları, dev bir alev topuna dönen binanın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.


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