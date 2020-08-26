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  3. BAE Yunanistan ordusuna destek için Girit'e 4 F-16 gönderdi
26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:00 | Son Güncelleme:

BAE Yunanistan ordusuna destek için Girit'e 4 F-16 gönderdi

BAE Yunanistan ordusuna destek için Girit'e 4 F-16 gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Girit'e Yunan ordusuyla ortak eğitim için 4 F-16 savaş uçağı gönderdiği açıklandı. Karar, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulduğunu açıklamasından hemen sonra geldi.

Doğu Akdeniz'deki Yunanistan provakasyonuna son destek, Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi.

TRT Haber'in Yunanistan merkezli Kathimerini'den aktardığı habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri Girit'e Yunan ordusuyla ortak eğitim için 4 F-16 savaş uçağı gönderdi.

Haberde Yunanistan Savunma Bakanı Konstantinos Floros'un BAE'li mevkidaşı Korgeneral Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi ile geçtiğimiz perşembe günü görüştüğü bilgisi paylaşıldı. 

Yunan medyasında, Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın BAE dışında Mısırlı mevkidaşıyla da görüştüğü, Ege, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle, üç ülke arasında ortak tatbikat yapılması konusunda karar aldıklarını iddia etti. 

Gazete, BAE uçaklarının Girit'e konuşlanmasının Türkiye ve Katar'ın Libya hükümetiyle askeri anlaşmalar imzalanmasından iki gün sonra geldiğine dikkat çekti.

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