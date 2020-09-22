BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in kirli planı: Hedefinde İncirlik var

Körfez’in kapısını İsrail’e açan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed şimdi de ABD "derin devletiyle" işbirliğini hedefliyor. BAE merkezli New Khaleej’in haberine göre Muhammed bin Zayed, Pentagon ve bazı Amerikan finans kuruluşlarıyla Yemen başta olmak üzere askeri ve ekonomik işbirliğine gidecek. Bin Zayed’in, İncirlik Üssü’ndeki ABD unsurlarının da BAE’ye taşınması için kirli pazarlıklar yaptığı ortaya çıktı.

YeniŞafak'da yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in, ABD Başkanı Donald Trump’la ilişkisini minimuma indirerek, ABD "derin devleti" ile ilişkilerini geliştirmek yoluna gideceği iddia edildi.

BAE merkezli New Khaleej adlı internet sitesinin, istihbarat haberleri konusunda uzman Tactical Report’a dayandırdığı haberde Muhammed bin Zayed, Trump’la ilişkilerini geri plana atacağı belirtildi. Bin Zayed’in bu çerçevede Yemen’in güneyinde ve Stratejik Sokotra adası dahil olmak üzere ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve bazı Amerikan finans kuruluşlarıyla ekonomik ve askeri projeler üzerinde çalıştığı belirtildi.

BAE merkezli internet sitesi Muhammed bin Zayed’in Pentagon’la da Türkiye’de İncirlik Üssü’nde bulunan ABD askeri unsurlarının BAE’ye nakledilmesi konusunu da gündeme getirdiği aktarıldı. Çıbanbaşı bin Zayed’in bölgede Türkiye karşıtı kara propaganda ve eylemler yürüttüğü biliniyor.

İNCİRLİK HEDEFİNDE

Habere göre Bin Zayed’in, Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki imzalanan normalleşme anlaşması ile Libya ve Doğu Akdeniz’deki hareketlilik gibi bazı gelişmeler üzerine İncirlik’teki ABD üssünü BAE’ye taşıma teklifini düşündüğünü kaydederek, Bin Zayed’in asıl amacının ABD ile olan ilişkilerini daha da güçlendirmek olduğunu aktardı. Son haftalarda bazı Batılı yayın kuruluşlarında ABD’nin İncilirk üssünü taşımak istediğine yönelik haberlerin yğunlaşması dikkat çekmişti. ABD’li yetkililer bu haberleri yalanladı.

SOKOTRA’YA ÇIKARMA

BAE bandıralı bir geminin de Yemen’in Sokotra Adası’ndaki limana yasa dışı yollarla yanaştığı belirtildi. Sokotra Limanı Müdürü Riyad Süleyman Said, devlet yetkililerine gönderdiği mektupta, BAE bandıralı “AD ASTRA” adlı geminin Sokotra Limanı’na yetkililerden izin almadan giriş yaptığını belirtti. Bir Yemen hükümet yetkilisi, BAE gemisinin, Yemen Dışişleri Bakanlığı tarafından Sokotra Limanı’na girmesinin yasaklandığını, ancak buna rağmen giriş yaptığını kaydetti. geminin henüz niteliği bilinmeyen yükünü boşaltmadığı kayedildi.

İSRAİL’E ÜS KURUYOR

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront internet sitesi, 28 Ağustos Cuma günü, İsrail ve BAE’nin Sokotra’da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı. Yemen açıklarında Aden Körfezi’nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra’da, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyi arasında bölgede kontrol sağlama mücadelesi yaşanıyor.

EKONOMİK YARDIM KARŞILIĞI NORMALLEŞME!

İsrailli ve Sudanlı yetkililerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüşmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bir araya geleceği belirtildi. İsrail’in “Walla News” gazetesinde yer alan haberde, İsrailli ve Sudanlı yetkililerin bir araya geleceği Abu Dabi’deki görüşmeye ABD’li ve BAE’li yetkililerin de katılacağı kaydedildi. Sudanlı yetkililerin İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında “Sudan ekonomisine 2 milyar dolar hibe yapılması ve 1,2 milyar dolarlık petrol ile buğday yardımında bulunulması” gibi bazı talepleri olduğu ifade edildi. Ekonomik yardımların yanı sıra Hartum yönetiminin ABD’den Sudan’ı “teröre destek veren ülkeler” listesinden çıkarmasını istendiği ileri sürüldü. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile şubatta Uganda’da bir araya gelmişti.