BAE ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, ülkedeki toplam can kaybının 137 olduğu belirtildi.

Ülke genelinde 567 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 14 bin 730'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, 2 bin 966 kişinin de hastalıktan kurtulduğunu aktarıldı.

- IRAK'TA SON DURUM



Irak Sağlık Bakanlığı ise 1 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiğini, 55 yeni vakanın tespit ediliğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, son verilerle ülkedeki can kaybının 98, vaka sayısının ise 2 bin 346 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, son olarak 54 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 1544'e yükseldiği kaydedildi.

- ULAŞIM TEDBİRLERİ



Irak Ulusal Sağlık ve Güvenlik Yüksek Komitesi ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında ulaşımda bazı kararların alındığını açıkladı.

Alınan kararlar kapsamında, plakalarındaki numaralara göre tek ve çift olarak sınıflandırılacak araçların trafiğe birer gün arayla çıkabileceği belirtildi.

Trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen bu kararın yarından itibaren uygulanmaya başlayacağı ifade edildi.