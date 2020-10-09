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  • BAE'den darbeci Hafter'e uçak desteği... Kirli ittifak devam ediyor
09 Ekim 2020 Cuma 00:04 | Son Güncelleme:

BAE'den darbeci Hafter'e uçak desteği... Kirli ittifak devam ediyor

BAE'den darbeci Hafter'e uçak desteği... Kirli ittifak devam ediyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Libya'nın doğusunda konuşlanan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter milislerine teslim edilmek üzere 24 adet Super Tucano uçağı sipariş edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Libya'daki darbeci lider Hafter arasında kirli ittifak devam ediyor. Son olarak BAE yönetimi darbeci Hafter'e teslim edilmek üzere 24 adet Super Tucano tipi uçağı Brezilya'dan sipariş etti.

Star.com.tr'nin Clash Report'dan aktardığı habere göre, söz konusu uçaklar, Libya meşru hükümetine karşı Hafter'in yeni saldırısında kullanılmak için temin edildi.

Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü (SIPRI) tarafından hazırlanan, ülkelerin yıllık silah alış ve satış verilerini içeren raporuna göre ise dünyanın 8 büyük silah alıcısından biri haline gelen BAE, 2015 ile 2019 yılları arasında Mısır ve Ürdün’le birlikte darbeci Hafter milislerine helikopter dahil pek çok silah temin etti.

Raporda, darbeci Hafter'in 2015-2019 arasında BAE ve Ürdün'den zırhlı araçlar, Mısır'dan savaş uçakları ve Belarus'tan helikopterler aldığı yer alıyor. Trablus'a yönelik saldırılar da olmak üzere Libya genelindeki birçok saldırıda savaş uçaklarının ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanıldığı belirtiliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçakların Libya'ya silah ve paralı asker taşıdığı daha önce de tespit edilmişti.

Raporda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sadece Libya'da değil Yemen'deki iç savaşta da sorumluluğu olduğuna dikkat çekiliyor.

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