Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7939
  • 7,6529
  • 372.184
  • 108599
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. BAE subaylarının Hafter milislerine Pantsir eğitimi verdiği görüntüler ortaya çıktı
09 Haziran 2020 Salı 11:25 | Son Güncelleme:

BAE subaylarının Hafter milislerine Pantsir eğitimi verdiği görüntüler ortaya çıktı

BAE subaylarının Hafter milislerine Pantsir eğitimi verdiği görüntüler ortaya çıktı

Libya'da Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subaylarının Hafter milislerine Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden paylaşılan görüntülerde, BAE subaylarının Pantsir-S1 hava savunma sistemini kullandıkları ve Hafter milislerine eğitim verdiği görüldü.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde BAE’nin Hafter milislerine temin ettiği çok sayıda Pantsir, başkent Trablus’un çevresindeki bölgelerde UMH güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

İHA

MHP yol haritasını belirliyor... Bahçeli'den kurmaylarına talimat!
İran'dan flaş idam kararı: Süleymani suikastında parmağı var
Yer: Maçka Parkı... Ne çabuk normalleştik!
Adeta şifa kaynağı! Bu ilçenin altı kaynıyor
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Sosyal mesafeli bank

Sosyal mesafeli bank

9 Haziran 2020 burç yorumları! Başak ve Kova burcunu ani bir haber bekliyor

9 Haziran 2020 burç yorumları! Başak ve Kova burcunu ani bir haber bekliyor

Adana'da 'şafak vakti' uyuşturucu operasyonu

Adana'da ''şafak vakti'' uyuşturucu operasyonu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları