BAE prensinden skandal paylaşım! Netanyahu 'RT' etti... Sosyal medyadan tepki yağdı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Prensi ve aynı zamanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayed, The Spectator'ta yayınlanan "İslamın reformu: Orta Doğu'da bir Arap-İsrail ittifakı şekilleniyor" (Islam's reformation: an Arab-Israeli alliance is taking shape in the Middle East) başlıklı makaleyi Twitter hesabından paylaştı.

FİLİSTİNLİLERE 'RADİKALLER' DENİYOR

İsrail ile normalleşmeyi savunan makalede şu ana kadar yaşananlar anlatılırken, bu normalleşmeye karşı olan Filistinliler için "radikaller" ifadesi kullanılıyor.

"KUR'AN YAHUDİLERİN FİLİSTİN'E GÖÇÜNE İZİN VERİYOR"

Öte yandan makalede Kuran-ı Kerim'de Kudüs'e Yahudi göçüne izin verildiği belirtiliyor. Körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşme adına propaganları biliniyor. Fakat bu tarz bir söylem Arap dünyasında neredeyse ilk kez ön plana çıkarılıyor.

BAE Prensi Abdullah bin Zayed'in paylaşımı

NETANYAHU PAYLAŞTI: NORMALLEŞME VE BARIŞ ZAMANI

BAE Prensi'nin paylaşımı İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından RT edillerek paylaşıldı. Netanyahu, bu paylaşımdan İngilizce ve Arapça olarak şu ifadeleri not düştü: "İsrail ve birçok Arap ülkesi arasındaki yakın ilişkileri memnuniyetle karşılıyorum. Şimdi normalleşme ve barış zamanı geldi."

BAE Prensi'nin paylaşımı İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından RT edildi.

BAE'li Prensin paylaşımı, aynı sözlerle İsrail Başbakanlık Ofisi'nin resmi Twitter hesabından da RT edildi.

O MAKALEDE NE ANLATILIYOR?

Zayed'in paylaştığı ve Ed Husain tarafından kaleme alınan yazı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 2018'de Umman'a düzenlediği ziyaretle başlıyor. Ardından Al Jazeera'nın Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi bin Abdullah'a yönettiği "Ziyarete neden izin verildiği" sorusuna Ummanlı bakanın şu cevabı aktarılıyor: "Neden olmasın? Bizim için yasak mı? İsrail, Ortadoğu ülkeleri arasında bir millettir. Gelecek için yeni bir yolculuğa çıkmalıyız."

"İSRAİL'İ YOK ETME FİKRİ ÇILGINLIK"

"İsrail'i yok etmek için Yahudi karşıtı çılgınlık 1960'larda güçlüydü, Mısır Cumhurbaşkanı Nasır Arapları ile birleştirdi" ifadelerinin kullanıldığı yazıda İslamcı liderlere ve partilere eğilimin azaldığı ifade edildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Bin Zayid'in, paylaştığı makale ve İsrail Başbakanı'yla karşılıklı açıklamaları, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

BAE'li Bakan'ın twitine, "Barış, savaşan ülkeler arasında olur. Siz hiç tarihinizde İsrail'e karşı savaştınız mı?", "İsrail ile barış istiyorsanız topraklarınızdan bir parça verirsiniz; bizler de Filistinliler olarak Emirlikler'de İsrail'in istikrar bulmasını destekleriz", "Siz bu barışta İsrail tarafını temsil ediyorsunuz." şeklinde yorumlar yapıldı.

Yayımlanan makalenin eleştirildiği bir başka yorumda da "Reform, İslam dünyası için yabancı bir kelimedir." denilerek söz konusu düşüncenin yabancı kökenli olduğunun altı çizildi.

Tepkilerin yanı sıra Bin Zayid'in Twitter paylaşımına "Kusan bebek" GIF'i ile "şimdi kusma vakti" şeklinde yorumlar da yapıldı.