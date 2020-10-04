BAE, Mısır'ı sırtından bıçakladı: İsrail'le birlikte Süveyş'e rakip kanal açacaklar

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşması sonrası gelişen ekonomik ilişkiler Mısır yönetiminde panik yaratmaya başladı. Avrupa ile Asya arasındaki en hızlı nakliye yolu olan Süveyş Kanalı’na rakip bir kanalın Mısır ekonomisine büyük darbe vuracağı anlamına geliyor.

Yeni Şafak'ın The New Arab’ın Arapça sitesine dayandırdığı haberinde Mısır’ın, Riyad’ın böyle bir teklifi engellemesi amacıyla Suudi Arabistan ile üst düzey temaslara başladığı bildiriliyor.

"BİZİ SIRTIMIZDAN BIÇAKLADILAR"

Yeni kanal projesinin Mısır hükümeti içinde öfkeye neden olduğunu belirten Mısırlı kaynaklar konu ile ilgili şu ifadelerde bulundu:

“Konunun hala istişare sürecinde olduğunun farkındayız, ancak Abu Dabi’nin bu adımı temel olarak sırtımızdan bıçaklamaktır”

KANAL OLMAZSA DEMİRYOLU

İsrail üzerinden bir kanal inşa edilmese bile, normalleşme anlaşması Aşdod ve Eylat arasındaki mevcut demiryolu hattının karadan mal taşımak için genişlemesine imkan tanıyor.