  • $7,7612
  • 9,0991
  • 473.869
  • 1145.03
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • BAE, Mısır'ı sırtından bıçakladı: İsrail'le birlikte Süveyş'e rakip kanal açacaklar
04 Ekim 2020 Pazar 09:20 | Son Güncelleme:

BAE, Mısır'ı sırtından bıçakladı: İsrail'le birlikte Süveyş'e rakip kanal açacaklar

BAE, Mısır'ı sırtından bıçakladı: İsrail'le birlikte Süveyş'e rakip kanal açacaklar

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşması sonrası gelişen ekonomik ilişkilerle birlikte Süveyş Kanalı'na rakip bir kanal projesi üzerinde görüştüklerinin ortaya çıkması Mısır'ı paniğe soktu. Yeni bir nakliye yolu Mısır'ın deniz ticaretinden, özellikle de kazançlı petrol endüstrisinden elde ettiği karı en aza indireceği anlamı taşıyor.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşması sonrası gelişen ekonomik ilişkiler Mısır yönetiminde panik yaratmaya başladı. Avrupa ile Asya arasındaki en hızlı nakliye yolu olan Süveyş Kanalı’na rakip bir kanalın Mısır ekonomisine büyük darbe vuracağı anlamına geliyor.

Yeni Şafak'ın The New Arab’ın Arapça sitesine dayandırdığı haberinde Mısır’ın, Riyad’ın böyle bir teklifi engellemesi amacıyla Suudi Arabistan ile üst düzey temaslara başladığı bildiriliyor.

"BİZİ SIRTIMIZDAN BIÇAKLADILAR"

Yeni kanal projesinin Mısır hükümeti içinde öfkeye neden olduğunu belirten Mısırlı kaynaklar konu ile ilgili şu ifadelerde bulundu:

“Konunun hala istişare sürecinde olduğunun farkındayız, ancak Abu Dabi’nin bu adımı temel olarak sırtımızdan bıçaklamaktır”

KANAL OLMAZSA DEMİRYOLU

İsrail üzerinden bir kanal inşa edilmese bile, normalleşme anlaşması Aşdod ve Eylat arasındaki mevcut demiryolu hattının karadan mal taşımak için genişlemesine imkan tanıyor.

<p>Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusu

İşgalci Ermenistan'a ağır darbe... Azerbaycan ordusu zırhlı araçları vurdu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Denizli'de 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı

Hülya Avşar ile anılan Çiçek Adası'nda 17 yıldır 'Robinson' hayatı yaşıyorlar!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.