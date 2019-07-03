Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6302
  • 6,3516
  • 256.407
  • 99.363
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Ölüm partisi! Emir 2. oğlunu da kaybetti

Ölüm partisi! Emir 2. oğlunu da kaybetti

Ölüm partisi! Emir 2. oğlunu da kaybetti

Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) Sharjah’ın Veliaht Prensi Halid El Kasımi Londra’daki lüks evinde ölü bulundu.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed El Kasımi’nin ikinci oğlu, Veliaht Prens Halid El Kasımi (39) kentin lüks semti Knigthsbridge’deki evinde pazartesi sabahı ölü bulundu.


Polis kaynaklarına dayandırılan haberde, moda tasarımcısı El Kasımi’nin uyuşturucu kullanımına bağlı olarak öldüğü iddia edildi.

Polisin, ihbar üzerine gittiği evde Prens Halid'in cesediyle önemli miktarda uyuşturucu bulduğu belirtildi.

Yerel basın, Veliaht Prens'in evinde verdiği cinsel nitelikte bir partinin sonunda hayatını kaybettiğini iddia etti.

Ağabeyi de uyuşturucudan ölmüştü

Öte yandan, Halid El Kasımi’nin ölümün ardından Sharjah’ta 3 gün yas ilan edildiği bildirildi.

Ailenin resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Prens Halid'in ölümü için "Tasarım dünyası büyük bir filozofu ve sanatçıyı kaybetti." ifadesine yer verildi.

Veliaht Prens'in "sosyo-politik sorunları kavrayışı ve bunlara hassasiyeti" övülürken, Orta Doğu ve Batı dünyası arasındaki ilişkilere özellikle duyarlı olduğuna işaret edildi.

Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed El Kasımi’nin büyük oğlu ve hayatını kaybeden Veliaht Prens'in ağabeyi de 1999’da İngiltere’nin Sussex bölgesindeki aile malikanesinde aşırı dozda eroin kullanımına bağlı olarak 24 yaşında ölmüştü.

Sharjah, BAE'yi oluşturan 7 emirlik arasında yer alıyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Melis Sütşurup'tan açıklama geldi! 20 yaş büyük sevgilisi Mustafa Sandal'dan ayrıldı mı?
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri
Unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü
Ben Fero ilk kez açıkladı! Şarkısında Demet Akalın neden geçiyor?
<p>50 yılda bir gerçekleşen tam güneş tutulmasının yüzde yüz görüldüğü Şili’de tutulma yoğun katılım

Dünya Güneş Tutulmasına Kilitlendi!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Captur’u yenileyen Renault, önemli bir karar aldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları