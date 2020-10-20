BAE Başbakan yardımcısı Şeyh Saif bin Zayed koronavirüs aşısı yaptırdı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Çin'den alınan koronavirüs (Covid-19) aşısı öncelikle kabine tarafından denendi.

İLK YAPTIRAN İSİM BAE BAŞBAKAN YARDIMCISI OLDU

DHA'da yer alan haberde Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif bin Zayed, Çin'den alınan koronavirüs (Covid-19) aşısını yaptıran ilk kabine üyesi oldu. Zayed, sosyal medya hesabı üzerinden aşı olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaşarak, "Sağlık personeline teşekkür ediyorum. Herkese sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.



ONAY VERİLDİ

Öte yandan BAE'nin de faz 3 denemesi için seçildiği ve aşının, güvenli ve etkili olduğunun ifade edildiği testlerin ardından acil kullanım için onaylandığı belirtildi.