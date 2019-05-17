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BAE, 572 Pakistanlı mahkumu serbest bırakacak

BAE, 572 Pakistanlı mahkumu serbest bırakacak

BAE lideri El Nahyan'ın Ramazan ayı nedeniyle af çıkardı, cezaevlerindeki Pakistanlı tutukluların yaklaşık dörtte biri ülkelerine dönüyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal,  Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkedeki 572 Pakistanlı mahkumu serbest  bırakma kararı aldığını söyledi. 

Faysal, basına yaptığı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid  El Nahyan'ın ramazan ayı nedeniyle af çıkardığını hatırlattı.

Af kararının ülkedeki 3 bin 5 mahkumu kapsadığını kaydeden Faysal, 572  Pakistanlının da af kapsamında bu ay içinde salıverileceğini belirtti.

BAE genelindeki 8 cezaevinde 2 bin 409 Pakistanlı mahkum bulunduğunu  söyleyen Faysal, serbest bırakılacak 572 mahkumun 262'sinin Abu Dabi'deki,  177'sinin ise Dubai'deki cezaevlerinden salıverileceğini de sözlerine ekledi.

Geçen yıl Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin meclise  sunduğu raporda yurt dışındaki cezaevlerinde bulunan Pakistanlı sayısı 11 bin 800  olarak açıklanmıştı.

Bu mahkumların 6 bin 450'sinin ise Orta Doğu ülkelerinin cezaevlerinde  bulunduğu vurgulanan raporda, yaklaşık 3 bin Pakistanlının Suudi Arabistan'da, 2  bini aşkın Pakistanlının ise BAE'de cezaevinde bulunduğunu belirtilmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın şubat ayında  düzenlediği Pakistan ziyaretinde de gündeme gelen konunun ardından Prens Selman  ülkedeki Pakistanlı mahkumlardan 2 bin 107'sinin serbest bırakılmasını emretmiş,  kalan mahkumların ise davalarının yeniden görülmesine karar verilmişti.

(AA)

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