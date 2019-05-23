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Babasını öldüren genç kız serbest bırakıldı

Babasını öldüren genç kız serbest bırakıldı

İtalya'da kendisine, annesine ve babaannesine şiddet uygulayan babasını öldüren 19 yaşındaki genç kadın, meşru müdafaada bulunduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da pazar günü yaşanan olayda 19 yaşındaki Deborah Sciacquatori babasını boynundan bıçaklamıştı. 

Eski bir boksör olan 41 yaşındaki baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan genç kız, önce cinayetle suçlanarak ev hapsine alındı. 

Ancak savcılık, tanıkların ifadeleri sonrası olayın müdafaa olduğuna kanaat getirdi. Kasıtlı cinayet suçlaması "orantısız meşru müdafaa" olarak değiştirildi. 

Savcılık talebiyle Sciacquatori yargılama süresince serbest bırakıldı. Lorenzo Sciacquatori'nin aile içi şiddet ve kamu görevlisine mukavemet sebepli sicil kaydı bulunduğu belirtiliyor.

(Ntv)

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