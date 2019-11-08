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  3. Babası itiraf etti: Veliaht Prens'in platonik aşkı Lindsay

Babası itiraf etti: Veliaht Prens'in platonik aşkı Lindsay

Babası itiraf etti: Veliaht Prens'in platonik aşkı Lindsay

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan’la aşk yaşadığı iddialarına ABD’li yıldızın babasından açıklama geldi.

Michael Lohan,  “Lindsay Ortadoğu’da yaptığı çalışmalar dolayısıyla Muhammed bin Selman ile tanıştı. Bölgedeki insanlara, özellikle mültecilere yardım etmek için çalışıyor” dedi. “Lindsay’in Suriye’de yaptığı iyi çalışmalar hakkında hiç kimse yazmıyor” diyen Michael Lohan, şöyle devam etti: “Prens Selman ile ‘platonik ve saygılı’ bir ilişkisi var. Başka da bir şey yok.”


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