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26 Eylül 2020 Cumartesi 03:19 | Son Güncelleme:

Baba anneyi zehirledi, emzirdiği bebek de öldü

Baba anneyi zehirledi, emzirdiği bebek de öldü

Brezilya'da adı açıklanmayan bir adam, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Josieli Lopes'in (36) yemeğine zehir koydu.

Zehirlendiğini fark etmeyen kadın, bebeğini emzirince bebek de yaşamını yitirdi. Şahsın, eşi ve bebeğinin cansız bedenlerini ormana gömdüğü ortaya çıktı. Olaydan bir hafta sonra gözaltına alınan cani koca, işlediği cinayeti itiraf etti. Katil koca bu zehrin bebeğe geçeceğini düşünmediğini söyledi. 

<p>Editör: Eda Cabul (<a href='edacabul.turkmedya@gmail.com'>edacabul.turkmedya@gmail.com</a>)<

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