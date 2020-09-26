Baba anneyi zehirledi, emzirdiği bebek de öldü

Zehirlendiğini fark etmeyen kadın, bebeğini emzirince bebek de yaşamını yitirdi. Şahsın, eşi ve bebeğinin cansız bedenlerini ormana gömdüğü ortaya çıktı. Olaydan bir hafta sonra gözaltına alınan cani koca, işlediği cinayeti itiraf etti. Katil koca bu zehrin bebeğe geçeceğini düşünmediğini söyledi.