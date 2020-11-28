Azerbaycan'ın notası Paris'i endişelendirdi

Senatonun kararının tüm uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurgulayan nota, Fransa’nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross’a iletildi. İlerleyen saatlerde ise Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan “Dağlık Karabağ’ı tanımıyoruz” açıklaması geldi. Bakanlık sözcüsü, Dağlık Karabağ sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için çalışacaklarını kaydetti. Öte yandan ateşkesle ilgili tartışma yaşanan Ermenistan Meclisi’ndeki vekiller dün birbirine girdi.

