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28 Kasım 2020 Cumartesi 00:50 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'ın notası Paris'i endişelendirdi

Azerbaycan'ın notası Paris'i endişelendirdi

Fransa Senatosu'nda uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ın özerkliğinin tanınması yönünde alınan tavsiye kararına karşılık Bakü'den Paris'e protesto notası verildi.

Senatonun kararının tüm uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurgulayan nota, Fransa’nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross’a iletildi. İlerleyen saatlerde ise Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan “Dağlık Karabağ’ı tanımıyoruz” açıklaması geldi. Bakanlık sözcüsü, Dağlık Karabağ sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için çalışacaklarını kaydetti. Öte yandan ateşkesle ilgili tartışma yaşanan Ermenistan Meclisi’ndeki vekiller dün birbirine girdi.

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