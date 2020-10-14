  • $7,9138
  • 9,3132
  • 485.604
  • 1187.76
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Azerbaycan'ın başarısı dünya basınında yankılandı: El Cezire'den Türk SİHA'larına övgü
14 Ekim 2020 Çarşamba 16:20 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'ın başarısı dünya basınında yankılandı: El Cezire'den Türk SİHA'larına övgü

Azerbaycan'ın başarısı dünya basınında yankılandı: El Cezire'den Türk SİHA'larına övgü

Azerbaycan'ın, topraklarını Ermenistan'ın işgalinden kurtarmak için başlattığı harekat, dünya medyasında yankı buldu. El Cezire'nin internet sitesinde yer alan bir haberde, Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı teknolojik üstünlüğü vurgulanırken, Türk SİHA'larına övgüde bulunuldu.

El Cezire'nin internet sitesinde yer alan bir haberde, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı teknolojik üstünlüğü vurgulandı. Haberde, Türkiye'den alınan İHA'ların kullanıldığı harekatta, Ermenistan'ın çaresizliğine dikkat çekildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Azerbaycan'ın, topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı harekat, dünya medyasının gündeminde.

Katar merkezli El Cezire, Karabağ'da teknolojik üstünlüğün Azerbaycan'da olduğunu yazdı.

Robin Forestier-Walker imzalı yazıda, Türk İHA'larının, Suriye ve Libya'dan sonra Karabağ'da aktif olarak kullanıldığının altı çizildi.

Türk İHA'ları tanıtılırken, bu tip araçların çatışmada belirleyici etkisi olduğu vurgulandı.

Yazıda görüşüne yer verilen Londra Üniversitesi'nden Rob Lee, Bayraktar TB2'nin hedef savunma sistemlerini yok ettiğini belirtti; "TB2'ler tepelerinde hedefi vurmak için fırsat bekliyor" dedi.

Lee, Erivan'ın TB2'ler için herhangi bir çözümü olmadığı, bu yüzden İHA'ların hedeflerini vurmaya devam edecekleri değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan savunmasının aradan geçen yıllarda küçüldüğünü söyleyen Lee, refah düzeyi yüksek Azerbaycan'ın Türkiye, Rusya ve İsrail'den aldığı silahlarla savunmasını güçlendirdiğini ifade etti.

RUSYA'NIN ERMENİSTAN'A DESTEĞİ

Rob Lee, Rusya'dan Ermenistan'a yapılan silah yardımına da değindi.

Lee'ye göre Rusya, güç dengesinin Azerbaycan lehine değiştiğini 2016 yılında fark etti; Ermenistan'a bunu dengelemesi için silah sağlamaya başladı. 

<p>Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Karadeniz'de gerçekleştirilmiş, 320 milyar metreküp do

Türkiye'nin bulduğu doğal gaz neyi değiştirecek?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Besinleri doğru saklama yöntemi nedir? Yıllarca bu hataları yaptık

Yüz yüze eğitime çarşamba günleri dezenfektan arası veriliyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.