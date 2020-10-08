Azerbaycan'dan Yunanistan'a misilleme: Büyükelçisini geri çağırdı

İşgalci Ermenistan'ın yanında yer alarak Azerbaycan büyükelçisini geri çeken Yunanistan'a Azerbaycan'dan misilleme geldi. Azerbaycan Yunanistan büyükelçisini geri çağırdı.

DHA'da yer alan habere göre Azerbaycan'dan Yunanistan'a misillime geldi. Azerbaycan Yunanistan büyükelçisini geri çağırdı.

YUNANİSTAN AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRDIĞINI DUYURMUŞTU

İşgalci Ermenistan'ı destekleyen Yunanistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi Nikos Piperigos'u Atina'ya çağırdığını duyurmuştu.

Ermenistan'ı destekleyen Yunanistan, Azerbaycan'daki Büyükelçisini geri çağırdı. Atina yönetimi gerekçe olarak Azerbaycan'ın Yunanistan hakkındaki açıklamalarını gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan hükümeti tarafından, Yunan devletinin terörist savaşçıları toplama girişimlerine ve Yunanistan'da Azerbaycan'a yönelik siber saldırılara hazırlık konusunda Yunan devletinin tolerans gösterdiği yönündeki tamamen var olmayan ve hakaret edici iddiaları takiben, Yunanistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi Nikos Piperigos, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın kararıyla istişareler için Atina'ya çağrıldı." İfadelerine yer verildi.