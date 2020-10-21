21 Ekim 2020 Çarşamba 10:10 | Son Güncelleme:
Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a büyük darbe: 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi
AA
Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakınının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait alay taburunu etkisiz hale getirdiği bildirildi.
AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cebrail istikametindeki operasyonlarda Ermenistan ordusunun 556. alay taburunun imha edildiği belirtildi.
Yaklaşık 400 sözleşmeli askerden oluşan tabur personelinin çoğunun etkisiz hale getirildiği, askeri birliğin yeniden yapılanmak üzere Ermenistan'ın Ararat kentine döndüğü ifade edildi.
Açıklamada, alay komutanının, kalan personeli tekrar savaşmaya göndermeyi reddettiği için görevden alındığı, savaşa gitmeyi reddeden birçok askere de soruşturma açıldığının öğrenildiği kaydedildi.