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  • Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a ağır darbe: Hedefler yerle bir edildi
31 Ekim 2020 Cumartesi 09:42 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a ağır darbe: Hedefler yerle bir edildi

Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a ağır darbe: Hedefler yerle bir edildi
AA

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan güçlerine ait 2 T-72 tankı,3 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 2 "Grad" füze sistemi, 12 farklı tipte top, 1 OSA uçaksavar, 1 radar aracı ve 2 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerini hedef alan işgalci Ermenistan'a sahada cevap vermeyi sürdürüyor. Son olarak Azerbaycan ordusu tarafından işgalci Ermenistan'a ait 2 T-72 tankı,3 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 2 "Grad" füze sistemi, 12 farklı tipte top, 1 OSA uçaksavar, 1 radar aracı ve 2 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildi.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Dün gün boyu ve bugün gece saatlerinde cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı,3 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 2 "Grad" füze sistemi, 12 farklı tipte top, 1 OSA uçaksavar, 1 radar aracı ve 2 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerine top atışı yaptığını duyurdu.

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