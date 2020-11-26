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  • Azerbaycan'dan Fransa'ya nota... Fransız Senatosu skandal karar almıştı
26 Kasım 2020 Perşembe 21:02 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'dan Fransa'ya nota... Fransız Senatosu skandal karar almıştı

Azerbaycan'dan Fransa'ya nota... Fransız Senatosu skandal karar almıştı
AA

Azerbaycan, Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karar dolayısıyla Fransa'ya nota verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross, Bakanlığa çağrıldı ve kendisine Azerbaycan'ın protesto notası verildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlık yetkilileri, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Helsinki Nihai Senedi, BM Güvenlik Konseyinin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olan Fransa Senatosunun kararına karşı verilen notayla ilgili Büyükelçi Gross'u bilgilendirdi.

Büyükelçi Gross da Azerbaycan'ın notasını ülkesinde ilgili makamlara ileteceğini kaydetti.

Fransız Senatosu, dün Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetimini tanıyan kararı onaylamıştı.

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