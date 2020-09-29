Azerbaycan'dan Ermenistan'a F-16 yanıtı: "Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Azerbaycan’a ait bir F-16 uçağı vuruldu” iddiasına yanıt verdi.

DHA'da yer alan habere göre, Dargahli, Erivan yönetiminin provokasyonlarının kışkırtıcı olduğunu ifade ederek, "Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız." dedi.

Dargahli, Ermenistan'ın sürekli surette hayal görmeye devam ettiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor. Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz."