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  • Azerbaycan'dan Ermenistan'a F-16 yanıtı: "Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız"
29 Eylül 2020 Salı 11:27 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'dan Ermenistan'a F-16 yanıtı: "Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız"

Azerbaycan'dan Ermenistan'a F-16 yanıtı: "Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız"
DHA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Azerbaycan'a ait bir F-16 uçağı vuruldu" iddiasına yanıt verdi. Dargahli, Erivan yönetiminin provokasyonlarının kışkırtıcı olduğunu belirterek, "Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Azerbaycan’a ait bir F-16 uçağı vuruldu” iddiasına yanıt verdi.

DHA'da yer alan habere göre, Dargahli, Erivan yönetiminin provokasyonlarının kışkırtıcı olduğunu ifade ederek, "Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız." dedi. 

Dargahli, Ermenistan'ın sürekli surette hayal görmeye devam ettiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor. Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz."
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